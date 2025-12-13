Четири държави, включително България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Италия застана на страната на Белгия в противопоставянето ѝ на предложението на Европейската комисия за прехвърляне на 210 милиарда евро от замразените руски активи в подкрепа на Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на вътрешен документ. Позицията на Рим, който е третата по население държава в ЕС и има право на глас, разклаща надеждите на Комисията за бързо финализиране на сделката преди ключовата среща на лидерите на ЕС в Брюксел на 18-19 декември.

Комисията настоява страните членки да постигнат съгласие за освобождаването на милиардите евро, държани в белгийския депозитар Euroclear, за да се подпомогне икономиката на Киев, разкъсвана от войната. В отговор Италия, заедно с Белгия, Малта и България, изготви документ, в който призовава Комисията да разгледа алтернативни варианти за използване на активите, които да осигурят финансова подкрепа за Украйна с минимални рискове и в съответствие с европейското и международното право.

Четирите държави се позовават на възможността за План Б – емитиране на съвместен дълг на ЕС за финансиране на Украйна в следващите години. Критиците обаче предупреждават, че това ще увеличи дълговото бреме на страни като Италия и Франция и изисква единодушие, което дава възможност за вето от страни като Унгария. Дори ако към четирите държави се присъединят Унгария и Словакия, те не биха могли да блокират плана, но публичната им критика вече подкопава възможността за постигане на сделка на следващата среща на лидерите.

Докато италианската премиерка Джорджа Мелони подкрепя санкциите срещу Русия, правителствената коалиция в страната е разделена относно подкрепата за Украйна. Крайнодесният вицепремиер Матео Салвини изрази приятелска към Русия позиция и подкрепи плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта.

В документа четирите държави също изразяват скептицизъм относно възможността Комисията да използва извънредни правомощия за преразглеждане на правилата за санкции и дългосрочното използване на замразените руски активи.

„Гласуването в подкрепа на този ход не предопределя никакво решение за евентуалното използване на обездвижените руски активи, което трябва да се вземе на ниво лидери“, се казва в изявлението.