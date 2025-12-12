Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл

В ГЕРБ никога не сме управлявали напук. Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада. Това написа в официалния си Facebook профил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и допълни, че е направил това изказване на среща с членове и симпатизанти на партията в Силистра.

"За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл. "

По думите му правителството е било създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. "Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност, инвеститори не идват", написа Борисов.

"ГЕРБ за пореден път прояви държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадем перспектива на нашите деца. Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира", смята той.