Гроздан Караджов сезира ЕК и поиска спешни мерки заради кризата на българо-гръцката граница

Още по темата: Спряно е преминаването на тирове през Кулата заради протеста на гръцките фермери 09.12.2025 14:26

Вицепремиерът настоява Европейската комисия да приложи незабавни мерки

Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов сезира Европейската комисия и поиска спешни мерки за критичната ситуация на българо-гръцката граница, съобщиха от Министерството на транспорта в социалните мрежи.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на ЕК Апостолос Дзидзикостас във връзка с блокадите на гръцки земеделски производители.

В писмото се подчертава, че стачните действия блокират ключови пунктове и транзитни коридори, като през последните дни са довели до над 30 км колони от тежкотоварни автомобили по автомагистрала „Марица“.

„Това не само нарушава свободното движение на стоки в ЕС, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави“, заявява Караджов.

Вицепремиерът настоява Европейската комисия да приложи незабавни мерки по Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното движение на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международните превози.

„Трябва да бъдат предприети всички необходими стъпки за недопускане на бъдещи блокади по ключови международни пътни артерии и границата между България и Гърция“, се казва още в писмото.