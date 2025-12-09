Спряно е преминаването на тирове през Кулата заради протеста на гръцките фермери

Движението на товарни автомобили през граничния преход "Кулата" е преустановено до 20:00 часа тази вечер, съобщиха от "Гранична полиция".

"На 09.12.2025г. от 12.00 ч. до 20.00 ч. поради провеждащи се протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция в района граничен преход Кулата – Промахон е преустановено пропускането на товарни автомобили от и за Р. Гърция. Към този момент леките автомобили и автобуси се пропускат и в двете посоки", гласи информацията.

В района на граничния преход се образуват опашки от камиони. Движението се регулира от "Пътна полиция".