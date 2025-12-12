С машините на Мадуро „решават“ кризата

Опозицията предлага да се гласува само с устройства, петиция в интернет набира подкрепа

28-ите промени в Изборния кодекс зациклиха в Народното събрание

С машините на Мадуро опозицията ще направи опит да реши кризата и проблема с фрагментацията на последните парламенти, в които трудно се създава мнозинство.

Още преди гласуването на оставката на кабинета “Желязков” заваляха предложения. ППДБ и МЕЧ се обявиха за отпадането изцяло на хартиената бюлетина. От Зеленото движение предлагат възрастта за гласуване да падне от 18 на 16 години, а в интернет Петиция с десет промени на Изборния кодекс събира подкрепа.

От януари месец в парламента са зациклили 28-мите промени в Изборния кодекс, приет през 2014 г.

Пет партии направиха предложения, които минаха на първо четене, а през февруари всички поправки бяха обединени в общ проект, изготвен бе и проект на доклад, който не е приет от правна комисия.

Създадена бе работна група, която от пролетта не е заседавала, но според шефа на правната комисия в НС Анна Александрова, тя все още не e приключила работа. Това била и причината да не се гледат на второ четене промените в Изборния кодекс.

Представяме ви проблемните зони на Изборния кодекс, в които партиите предлагат промени.

Разширяване на изборната администрация

Отдавнашно искане на “Възраждане” е съставът на Централната избирателна комисия (ЦИК) да бъде увеличен до 25 членове, така че да бъде отразено пропорционално разпределението на политическите партии в Народното събрание след всеки нов избор.

От ПП настояват за промяна в състава и мандата на ЦИК след всеки проведен избор, за да се гарантира справедливо представителство на политическите сили.

От ДБ предлагат въвеждане на наказателна отговорност за администрацията. При сега действащата уредба е изключително трудно да се подведе под наказателна отговорност член на секционна комисия. От формацията настояват членовете на секционните избирателни комисии да имат завършено средно образование, което е стъпка към повишаване на компетентността в изборния процес, вместо сегашното минималистичното изискване на право на глас и владеене на български език.

Избирателните списъци

От БСП предлагат от избирателните списъци да бъдат премахнати починалите лица, отдавна напуснали страната или трайно дезинтересирани избиратели. Това би трябвало да става чрез създаване на списъци въз основа на данните от общинските администрации и ЦИК за гласувалите на последно проведените избори. Предлага се те да бъдат допълвани с данните на лицата, които активно са се регистрирали до 5 дни преди изборния ден, както и да има възможност за дописване и в самия изборен ден.

ИТН предлагат избирателните списъци да бъдат съставени на база данните от НСИ, получени след последното преброяване на населението. За да се гарантира, че няма да се заличат лица с избирателни права, се запазва възможността за дописване на списъците в изборния ден.

От ПП имат идея за въвеждане на сканиращи устройства за документите за самоличност на избирателите и електронна система за отразяване в списъка, даваща възможност да се актуализира в реално време.

Видеонаблюдението

“Демократична България”, “Възраждане” и “Има такъв народ” настояват в изборния ден да има постоянно видеонаблюдение и видеозаснемане, което да обхваща приемането и проверката на протоколите от секционните избирателни комисии, както и обработката на данните.

Безспорно видеонаблюдението се оказа полезно, макар че все още не носи доказателствена тежест и не беше обект на проверката от страна на Конституционния съд. За да бъде истински ефективно обаче, са нужни ясни правила, стандарти за качество и носене на отговорност при неизпълнението им, обявиха експерти по време на заседанията на работната група. Въвеждането му за целия изборен ден рискува да създаде допълнителни притеснения сред тези, които се страхуват от външен контрол. Ако бъде приложено видеонаблюдение само към етапа на въвеждане на данните, това може да послужи за превенция на потенциални измами и допълнителен контрол.

Преброителните центрове

Акцент в законопроекта на ДБ е създаването на преброителни комисии в страната, които да бъдат разпределени на преброителни участъци от по максимум 20 хил. избиратели. Не се предвижда да има такива за гласуването в чужбина, както и при частични избори на общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства.

Подобни предложения имат ИТН и БСП. Проблемът и на трите е липсата на аргументация за това как тези преброителни центрове/комисии ще допринесат за качество. Създаването на още една комисия по сега действащата партийно квотна система не може да гарантира качествена работата, нито да доведе до повишено обществено доверие, смятат експерти. Философията, при която партиите излъчват членовете и на тази поредна комисия, без гражданско, експертно или строго технократско изискване, не предвещава някаква качествена промяна в работата на новото звено.

Скенери, машини или хартиени бюлетини

Петте политически сили, внесли предложения за промени в Изборния кодекс, не са единодушни за това как да се извършва гласуването оттук нататък.

От ИТН предлагат досегашните машини да бъдат заменени от оптични устройства, които да сканират хартиените бюлетини. Подобно предложение имат и депутати от ПП, които настояват оптичните скенери за хартиените бюлетини и техните операционни системи да са държавна собственост, която да се управлява от Централната избирателна комисия.

Сканиращите устройства запазват традиционното хартиено гласуване, но осигуряват точност при броенето на гласовете и дават възможност за електронен одит. Те се използват на много места по света, включително в САЩ.

От “Възраждане” настояват хартиената бюлетина да бъде премахната и да се премине изцяло към машинно гласуване, както беше по време на изборите през юли и ноември 2021 г.