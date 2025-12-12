МВнР подкрепи позицията на Германия за Русия

Министерството на външните работи изрази пълна подкрепа за Германия, която обвини Русия в намеса в изборите и в кибератака срещу системата за контрол на въздушния трафик. В позиция, публикувана в платформата X, МВнР заявява солидарността си с Берлин и подчертава, че подобни хибридни действия са „напълно неприемливи“.

Германия обяви по-рано, че Русия стои зад кибератака срещу германската инфраструктура за управление на въздушното пространство, както и зад организирана кампания за дестабилизация в периода на парламентарните избори. Руският посланик в Берлин е бил привикан във външното министерство във връзка с обвиненията, съобщиха Френс прес и Асошиейтед прес.

Българското външно министерство допълни, че страната ни остава единна с партньорите си в противодействието на кибератаки, дезинформационни кампании и други форми на хибридно влияние.