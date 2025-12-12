БСП: Никога не сме спирали да чуваме протестите (ВИДЕО)

Последните седмици бяха преломни, чухме гласа на гражданите, заяви председателят на „БСП-Обединена левица“ Атанас Зафиров след подадената вчера оставка на правителството.

„Коалиция БСП стана част от управлението, за да осигури стабилност и предвидимост в държавата. Подадената оставка е водена от отговорността пред гражданите за тази стабилност и обществено спокойствие. Исторически БСП и партиите от Левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над теснопартийните интереси“, продължи той.

Зафиров подчерта, че участието на БСП в управлението е било оправдан опит за запазване на националния облик и ценности.

„За по-малко от година успяхме да се преборим за провеждането на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, повишение на минималната работна заплата и редица допълнителни социални плащания“, каза той.

„Обявихме война на „къщите на ужасите“ за стари хора и започнахме реална битка за здравето и сигурността на българските деца. Рестартирахме и ускорихме всички инфраструктурни проекти, увеличихме средствата за спорт и младежки политики и изградихме нови спортни съоръжения в цялата страна. Направихме и редица мерки за овладяване на водната криза. Спряхме продажбата на оборудването за АЕЦ „Белене“ и запазихме възможността за неговата реализация. Стартирахме работата на национални съвети и комисии по жизненоважни политики, които не бяха заседавани години наред.“

Зафиров добави, че никога не са спирали да чуват протестите на гражданите.

„И този път също ги чухме. В тях участваше активно младото поколение – това е поколението на нашите деца, част от нашето поколение също беше на тези протести. Последните седмици показаха, че управляващото мнозинство умее да чува гласа на гражданите и може да действа адекватно в интерес на обществото.“

„Между партийното и националното, ние избрахме националното“, заключи Зафиров.

От БСП обявиха, че ще направят всичко възможно Бюджет 2026 да бъде гласуван в парламента. По думите им, ако след Нова година у нас продължи да действа настоящата финансова рамка, от това ще бъдат потърпевши над 1, 5 млн. души.