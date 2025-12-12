Сачева към ППДБ: Няма да се прегърнете с Радев, той ви нарече шарлатани

"Подаваме оставка, защото чухме автентичните критики. Онези критики, които дават храна за размисъл. Уважаеми колеги от ППДБ, ние не чуваме вашата критика и пропаганда. Вашите обиди какви сме, как изглеждаме, на кого се навеждаме и на кого се накланяме - ние тези неща не ги чуваме. Знаем защо сме партия на 19 години. Знам добре, че именно моите колеги са тези, които имат експертизата, знанията, уменията, мъдростта. Ние няма да застрашим бъдещето на българските граждани и да хвърлим държавата в хаос. Но, г-н Асен Василев, днес ние казваме, че няма да носим отговорност за реализацията на вашите персонални мечти. Вие често говорите за дългове, но искам да насочим вниманието към вашите дългове. С чии гласове се реализирате вашите политики, с чии гласове вашето правителство имаше премиер. Кажете? Кога вие ще платите вашите дългове? Вие имате задължение към ИТН, че ви подкрепиха в първото правителство. Вие дължите и на БСП подкрепата за левите политики. Вие дължите много и на ГЕРБ. Не чувствате ли, че вие фалирахте под натиска на вашите политически дългове? Няма да ви даде кредит на доверие и президентът Румен Радев, защото той беше този, който ви нарече шарлатани. Колкото и да се опитвате да бъдете близо до него".

Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС от парламентарната трибуна. "Труд news" припомня, че в момента парламентът обсъжда проект на решение за приемане на оставката на министър-председателя Росен Желязков.

След разискванията предстои Народното събрание да гласува оставката на кабинета му.

"Искам да благодаря на Росен Желязков. Това е човек, който мина през цялата стълбица на държавната администрация. Въпреки всичко не позволи на омразата да го завладее. Не стана злобен и отмъстителен", заключи Сачева.