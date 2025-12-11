Официално: Министър-председателят депозира оставката на правителството

Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание, съобщиха току що от пресслужбата на кабинета "Желязков". Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет, се уточнява в прессъобщението.

"Труд news" припомня, че малко след 14 ч. днес на брифинг в Народното събрание и преди гласуването на шестия вот на недоверие към правителството, Росен Желязков обяви, че ръководеното от него правителство хвърля оставка.

"Ние нямаме съмнение, че на предстоящият вот на недоверие, правителството ще получи подкрепа и вотът на недоверие няма да бъде успешен. Дали гражданското обществото осъзнава предизвикателствата, това е друг въпрос и предстои да бъде анализиран в бъдеще", увери министър-председателят.

"Както заявихме нееднократно, чуваме гласа на народа за оставка на правителството. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора с различни религии, затова тази гражданска енергия трябва да бъде поощрена", заяви той, като добави, че "това е протест за ценности".

"Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", подчерта Желязков.

"Правителството подава оставка", обяви министър-председателят.

НС отхвърли вота на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Минути след като премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставката на правителството, в пленарна зала 106 депутати гласуваха "За" това кабинетът да продължи работа, 0 бяха "против" и 0 - "въздържал се".