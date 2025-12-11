Кабинетът "Желязков" подаде оставка (НА ЖИВО)

Примерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка. Това се случи на пресконференция в Народното събрание и преди очакваното гласуване на вота на недоверие.

"Ние нямаме съмнение, че на предстоящият вот на недоверие, правителството ще получи подкрепа и вотът на недоверие няма да бъде успешен. Дали гражданското обществото осъзнава предизвикателствата, това е друг въпрос и предстои да бъде анализиран в бъдеще", увери министър-председателят малко след 14 ч. в четвъртък.

снимки: Пламен Стоименов, "Труд news"

"Както заявихме нееднократно, чуваме гласа на народа за оставка на правителството. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора с различни религии, затова тази гражданска енергия трябва да бъде поощрена", заяви той, като добави, че "това е протест за ценности".

"Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", подчерта Желязков.

"Правителството подава оставка", обяви министър-председателят.

Очаквайте подробности!