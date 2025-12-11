Правителството на Желязков подава оставка?

Още по темата: Шестият вот на недоверие към правителството се отлага 11.12.2025 13:38

Премиерът Росен Желязков ще подаде оставката на кабинета. Това научи "Труд news" от депутати. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов все още не се е появил в Народното събрание. Няма го и председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Викове за оставка от страна на опозицията в пленарна зала и искане за тридесетминутна почивка от парламентарната група на ИТН отложиха гласуването по вота на недоверие към кабинета "Желязков". Заседанието на Народното събрание трябваше да бъде подновено в 14:00 ч.

Парламентът трябваше да гласува шестия вот на недоверие към кабинета “Желязков” в 13:30. Дебатите по вота в сряда продължиха около четири часа. Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен от “Продължаваме промяната-Демократична България” и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.

Очаквайте подробности!