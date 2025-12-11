НС отхвърли вота на недоверие срещу кабинета "Желязков" и приключи работа

Липса на кворум сложи край на заседанието

Шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен.

Минути след като премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставката на правителството, в пленарна зала 106 депутати гласуваха "За" това кабинетът да продължи работа, 0 бяха "против" и 0 - "въздържал се".

снимки: Пламен Стоименов, "Труд news"

Вотът на недоверие беше внесен миналия петък от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на депутатите от „Алианс за права и свободи“(АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

Според правилника за работа на Народното събрание вотът на недоверие се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Веднага след гласуването беше направено преброяване и се оказа, че по малко от половината депутати са регистрирани за заседанието. Така председателят Рая Назарян обяви край на днешното заседание поради липса на кворум.