Радостин Василев: Улицата свали кабинета, а не опозицията

"Правителството не беше свалено от опозицията, а от хилядите гражданите, които излязоха по улицата на България. Те направиха онова, което ние не успяхме. И това трябва да го признаят всички лидери на т.нар. опозиционни партии. Ние от МЕЧ приемаме много сериозно думите на Росен Желязков. Изказванията му, че държавата се тресе от липсата на бюджет, се възприемат като заплаха и всяване на страх.

Това заяви Радостин Василев, лидер на партия МЕЧ по повод подадената по-рано днес, 11 декември, оставка на кабинета "Желязков".

"Правителство с Пеевски и Борисов МЕЧ няма да подкрепи. Ивелин Михайлов с "Величие", БСП и ИТН няма да ги има след задаващите се избори. Затова ние ще трябва да се консолидираме около онези формации, които оцелеят. Изненадите предстоят", обяви Василев.