Бойко Борисов: Призовах за тази оставка, за да не ни заличат (ВИДЕО)

"Има една ирония на съдбата. Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО и след това партиите им бяха заличени. ГЕРБ вкара България в Шенген и Еврозоната. И за да не ни заличат, призовах за тази оставка днес".

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира оставката на кабинета на Росен Желязков на брифинг. Според него изказването на премиера е било брилянтно.

"Росен Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна практика", подчерта Борисов.

"Мечтата на младите хора да пътуват из Европа без визи се случи по времето на това правителство. Мечтата на младите да разплащат в евро, така както в цяла Европа, се случи при това правителство, а не при предишните четири.

27 години България беше под мониторингов механизъм от ЕК. При това правителство той приключи.

Когато митниците, данъчните и службите започнаха да спират контрабандните канали, които изобилстваха по времето на Асен Василев, се събраха 8,6 млрд. лева повече от миналата година, Питам, тези пари къде са изтекли по времето на Асен Василев, когато той еднолично слагаше всички шефове на митници и данъчни?

Всичко това е в полза на най-младите. Възрастните не пътуват толкова често, възрастните се плашат от еврото. Аз съм убеден, че след няколко месеца всички ще го оценят", коментира лидерът на ГЕРБ.

"Тези деца на площада са нашите деца - на всички българи. Нормално е да имат мечти. Моята мечта беше Москвича на татко да стане Лада. На онези години това ми беше мечтата. Затова, ако махнем онези с маските, площадът е празник на младите хора", сподели той.

"Рискът да ни обърнат геополитически сега е голям", предупреди лидерът на ГЕРБ.

"Никакво преформатиране на управлението няма да има и никакъв бюджет няма да се прави от нас", категоричен беше Бойко Борисов.