Тошко Йорданов: Отговорността е на онези, които предизвикаха този хаос

„Ясно е какво се случва. Държа да запомните всички, че едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях. След като няма да има правителство, отговорността не е на нито една от партиите, които бяхме в управлението. На много от вас ще ви се плаче от бюджета. Българското общество предпочете това. Ние не сме закопчани за тази власт. Отговорността е на всички тези, които предизвикаха този хаос – липсата на бюджет, липсата на социални придобивки".

Това заяви Тошко Йорданов от "Има такъв народ" минути, след като премиерът Росен Желязков съобщи, че подава оставка.

"Същият този Асен Василев, който пищя с мъжествения си глас, увеличаваше данъци“, припомни Тошко Йорданов.

„Влизаме в еврозоната. Задължени сме да чуем какво искат българските граждани. Днешните протести бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос. След като хората искат промяна, има демократични инструменти. Тяхна е волята. Чухме българските граждани“, коментира на свой ред Станислав Балабанов от ИТН.