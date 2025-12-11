Пеевски: Решението за оставка е на мандатоносителя

"Решението за оставката е изцяло на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли заради бюджета. Бюджетът беше много социален и ние го защитавахме. Нашето мнение е, че България трябва да бъде социална държава, да се помага на хората. Да има средства за всички съсловия. Ние казахме "Не" на олигархията и на намаляването на данъците за нея".

Това заяви в кулоарите на парламента Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало.

Лаконичният му коментар дойде минути, след като стана ясно, че правителството "Желязков" подава остава оставка.

Точно в 14:16 минути днес, 11 декември, премиерът Росен Желязков обяви, че правителството му се оттегля след многохилядните протести в София и други градове в страната на 10 декември.

"В момента цялата отговорност е на коалицията Сорос - ППДБ. Печелившият е други да идва още днес", коментира Пеевски.