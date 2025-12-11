Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори, заяви Асен Василев

Тази оставка е първата стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той благодари на всички граждани, изплеснали по площадите, за да покажат на кабинета, че не може да управлява по този начин.

По думите му следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори.

"Това е първа стъпка към това България да стане нормална, европейска държава. Следващата стъпка по този път е да се проведат честни и свободни избори. Не избори, опорочени от изборни манипулации, каквито бяха последните парламентарни избори", заяви Асен Василев от "Продължаваме Промяната".

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев посочи, че в рамките на това Народно събрание те няма да участват в никакви управленски конфигурации и трябва да има незабавни избори.

„Ако някои си мислят, че хората с прякори отново ще купуват гласове, няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели. Български граждани, които ще следят за честността на изборите. Няма да стане като на предните избори, това трябва да е ясно“, посочи Мирчев.

От формацията дадоха кратко изявление, без да отговарят на журналистически въпроси.