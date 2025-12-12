Единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя Росен Желязков

Единодушно - с 227 гласа "за", Народното събрание прие оставката на министър-председателя Росен Желязков. При гласуването "против" и "въздържал се" нямаше.

Разпоредба в Конституцията предвижда правомощията на Министерския съвет да се прекратяват с приемане на оставката на Министерския съвет или на министър-председателя.

"За" оставката на правителството бяха парламентарните групи ГЕРБ-СДС (62 депутати), "Продължаваме промяната-Демократична България" (36 депутати), "Възраждане" (33 депутати), "ДПС-Ново начало" (25 депутати), "БСП-Обединена левица" (18 депутати), "Има такъв народ" (17), "Алианс за права и свободи" ( 14 депутати), "Морал, единство, чест" (10 депутати), "Величие" (8 депутати) и четирима нечленуващи в парламентарна група народни представители.

Оставката на правителството беше подадена вчера от премиера и внесена в деловодството на парламента.

В заявлението, с което подава оставката си, Росен Желязков отбеляза, че на основание на Конституцията ръководеното от него правителство ще продължи да изпълнява задълженията си до избор на ново правителство и ще осигури приемственост в управлението на Р България.

Желязков бе избран за премиер на 16 януари т.г. със 125 гласа "за", "против“ - 114, без "въздържал се".

Според Конституцията, ако и след трите проучвателни мандата, които президентът връчва на политическите сили за съставяне на правителство по разписания ред, не се постигне съгласие за образуване на правителство, държавният глава, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.