Президентът Румен Радев започва консултации с партиите, ето кога

Първи на разговори с държавния глава в понеделник отиват от най-голямата парламентарна група, тази на ГЕРБ-СДС

В изпълнение на Конституцията държавният глава ще започне консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".

По-рано днес единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя Росен Желязков и ръководеното от него правителство.

Процедурата

Предстои връчване на три мандата от президента

Както "Труд news" обясни правителството продължава да работи в оставка и изпълнява функциите си до излъчването на нов кабинет или до назначаване на служебен от президента.

Президентът започва консултации с парламентарните партии, а след приключването им връчва първия проучвателен мандат на най-голямата по численост парламентарна сила - в случая ГЕРБ. В чл. 99, ал.2 на Конституцията е посочено, че когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател.

Ако тя откаже или не успее да предложи кабинет с парламентарна подкрепа, се преминава към втория мандат, за който няма указан срок.

Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, президентът в възлага на следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Когато не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.