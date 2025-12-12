Труд
Джен Зи революция в България? Флора Стратиева в малкия парламент
Автор:
Виктор Блъсков
Политика
18:06
12.12.2025
Още от
(Политика)
20:00
12.12.2025
С машините на Мадуро „решават“ кризата
19:31
12.12.2025
МВнР подкрепи позицията на Германия за Русия
15:53
12.12.2025
БСП: Никога не сме спирали да чуваме протестите (ВИДЕО)
15:12
12.12.2025
Гроздан Караджов сезира ЕК и поиска спешни мерки заради кризата на българо-гръцката граница
14:48
12.12.2025
Президентът Румен Радев започва консултации с партиите, ето кога
12:55
12.12.2025
Трифонов към Мирчев: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота, моите още не съм ги изразходил
12:00
12.12.2025
Единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя Росен Желязков
11:11
12.12.2025
Тошко Йорданов към ПП-ДБ: Вие провалихте бюджета
Най-четени
Мнения
Задава се поредната мъка и драма, която тотално ще издъни икономиката до 2027 г.
15:27
12.12.2025
1 104
Карлос Контрера
Д-р Гълъбова: Тежко ни, ако лицата на протеста влязат в парламента
14:50
12.12.2025
1 361
Д-р Цветеслава Гълъбова
Бай Тианхуй - предприемачът, който Китай екзекутира за корупция в колосални размери
11:17
12.12.2025
1 988
Тихомир Чергов
Онези, които скандираха "Тук не е Москва!" под прозорците на Радев, вече са почнали да му се слагат
10:17
12.12.2025
2 823
Кристиян Шкварек
В голямата геополитика България е обект
10:00
12.12.2025
1 133
Д-р Илия Илиев
Студ и сняг седмица преди нова година
09:57
12.12.2025
6 971
Ирен Делчева