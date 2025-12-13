Замеряха с яйца Станислав Балабанов (ВИДЕО)

Автомобилът на депутата от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов бе замерян с яйца от ядосани граждани след неговото участие в снощното предаване „Панорама“.

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как колата на Балабанов е обстрелвана с яйца, някои от които се размазват по задното стъкло и бронята на автомобила.

Гражданите задавали въпроси на Балабанов, включително дали „усеща Пеевски“ и не изпитва ли срам, но депутатът не се спрял да разговаря, а само им пожелал лека вечер и потеглил. Това допълнително ядосало хората и те продължили да замерят колата с яйца.