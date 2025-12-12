Приятели, започва изтрезняването.

За предсрочните избори за Народно събрание, колко ли от младите от Z поколението ще са на избираемо място в листите на ПП ДБ, на Възраждане, на Меч, а за тези от пирамидалната групировка няма да питам, те са безнадежден случай?

Имам усещането, че поборници като господата Мирчев, Василев, Атанасов, Божанов, Белобрадова, Бориславова, Сабрутев и още политически викачи, няма да отстъпят място на ползваната от тях млада енергия. Вече им благодариха. Заявиха, че именно те Z поколението направиха нужното и вече няма да са им нужни, освен да гласуват.

Да гласуват за кой? За демократично нарушилите конституцията? За свободните любители на пудели с пачки? За мирно фалшифициралите подписи ли? Може пък да гласуват за патриотично милеещите за излизането от Европейския съюз и премахването на еврото? Със сигурност няма да е за тях. А може би пък за вдигнатият юмрук стъпил на пътечката на коприната и принудил всичките от младите, техните бебета, родители, баби и дядовци да плащат всеки Божий ден по 1050000 лева или по ново му 536 856.47 евро?

Да, ама не! - Петко Бочаров

И сега да погледнем към бъдещето!

Старите кучета от властимащите, а те не бяха само от ГЕРБ и ДПС, а на власт бяха и ПП ДБ и БСП и ИТН, даже и тези от теоритичната партия на Буташ и Пътя на Коприната как ще водят държавата, като са орел, рак, щука и слепи кучета?

Честито на всички, които викаха неистово. Честито на всички, които си направиха кефа, за сметка на държавността. Честито на всички, които ще се върнат към всекидневието си и отново ще гледат през екрана, хаоса, който докараха. Ще ми се да не дойде денят в който всички ползвали се от енергията на младите, да се отричат от влиянието си върху тях.

Започна изтрезняването. Честито!