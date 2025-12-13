Росен Плевнелиев: Пътят пред Румен Радев е разчистен

Всяка държава се води от политическия елит, който я управлява

Бившият президент Росен Плевнелиев коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ бурните политически събития от изминалата седмица, като отдаде заслуженото на гражданската активност и ролята ѝ за демократичното развитие на страната.

„Благодаря на гражданите, които по демократичен начин излязоха на улиците и отстояват морална кауза. Това е достойно за уважение, защото хората искат по-добре работещи и прозрачни институции и европейско надграждане на България“, заяви Плевнелиев.

По думите му изненадата не е толкова самата оставка на правителството, колкото реакциите на управляващите след първите протести.

„Очаквах много по-радикални промени в бюджета, но вместо това видяхме дребно тактическо хитруване“, коментира бившият държавен глава. Той подчерта, че през последните месеци са се натрупвали редица нерешени въпроси, които в крайна сметка са се изляли едновременно и са предизвикали масовото недоволство.

„Бюджетът предизвика катаклизма. Всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи енергията, която видяхме по улиците“, каза Плевнелиев, като посочи, че е трудно да се оцени доколко политиците са чули гласа на протестиращите. Според него обаче управляващото мнозинство е направило правилната стъпка, като се е оттеглило.

„Оттук нататък всичко зависи от действията на политическите партии, защото обществото не може само да дава решения. Всяка държава се води от политическия елит, който я управлява“, добави той.

Бившият президент подчерта, че ключовият въпрос е дали ще се появи качествено нова политическа алтернатива.

„Ако сега не се подмени съществуващият елит, ще имаме просто поредната подмяна, каквато наблюдаваме през последните години“, отбеляза Плевнелиев. Той обърна внимание и на значението на изборите за бъдещето на страната.

„Живеем в държавата на калинките. Изборите са решаващи, но партиите трябва да направят така, че хората да повярват в изборния процес.“

По отношение на отношенията между ГЕРБ и ПП-ДБ, Плевнелиев беше категоричен: „Популисткият подход на ПП прави невъзможен диалога с ГЕРБ. Хората трябва да разберат, че днешната политика в България се определя от избора между популизъм и демократичен подход. Проблемът не е ДБ, а ПП.“

Той подчерта също, че политическите партии трябва да предлагат ясни програми и идеи, които да върнат доверието на гражданите.

„Повишаването на доверието в институциите не може да стане за един или два месеца. Това е дълъг процес, който изисква последователни действия и реални реформи“, каза Плевнелиев.

„Пътят пред Румен Радев е разчистен, но зависи само от него. Възможностите са налице, но решенията са негови“, завърши Плевнелиев.