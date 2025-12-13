Бившият шеф на ДАНС: Живеем в държавата на калинките

Оставката на правителството е резултат от дълго натрупвани проблеми, като именно бюджетът се превърна в катализатор за общественото недоволство. Това заяви пред Нова телевизия бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

„По-голямата изненада не е самата оставка, а действията на управляващите след първите протести. Очаквах много по-радикални промени в бюджета, но вместо това се стигна до дребно, тактическо хитруване“, коментира Йовчев.

По негови думи през последните месеци са се натрупали редица нерешени въпроси и проблеми, които в крайна сметка са избухнали едновременно.

„Бюджетът предизвика катаклизма. Всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи енергията, която видяхме по улиците“, посочи бившият шеф на ДАНС.

Йовчев смята, че трудно може да се оцени доколко политиците са чули гласа на протестиращите, но отбеляза, че управляващото мнозинство е направило правилната стъпка, като се е оттеглило.

„Оттук нататък всичко зависи от това какво ще се случи, но не можем да разчитаме на улицата да даде решение. Всяко общество се води от политическия елит, който го управлява“, подчерта той.

Бившият председател на ДАНС добави, че ключовият въпрос е дали ще се стигне до реална промяна на политическия елит.

„Ако сега не се подмени съществуващият елит и не се появи качествено нова алтернатива, ще имаме просто поредната подмяна“, обобщи Йовчев.

Според него изборите са изключително важни за бъдещето на страната, защото именно чрез тях може да се окаже натиск върху политическата класа.

„Живеем в държавата на калинките. Изборите са решаващи, но партиите трябва да направят така, че хората да повярват в изборния процес“, каза той.