ПП-ДБ внасят промени в Изборния кодекс за връщане на машинното гласуване

В началото на седмицата "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) ще внесат изменения в Изборния кодекс. Те ще включват връщане на машинното гласуване "с достатъчно контролно броене, за да няма спекулации и обяснения, че някой някъде нещо пипа". Това съобщи Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България", по Българското национално радио.

Според Божанов гласуването с машини трябва да бъде върнато, защото това гарантира елиминиране на повечето от пороците на изборния процес, които видяхме след последните избори, като надписвания и задрасквания. Политикът припомни, че Конституционният съд констатира писане на бюлетини от името на секционни комисии. Той смята, че всички тези проблеми могат да бъдат премахнати именно чрез машинния вот.

Той посочи, че формацията му ще се яви на консултациите при президента, но ги приема само като формална част от конституционната процедура.

"В този парламент няма как да се случи управление. Ще му кажем, че ние няма да опитваме да реализираме мандат и че нямаме проблем с това изборите да са във всеки един момент, но може би е по-добре да не бъдат в най-тежката зима", каза Божанов.

В този смисъл по думите му, дори по битови причини, е добре изборите да се направят, когато няма преспи, не е тъмно и не е заледено. "Може би е добре те да бъдат през март", коментира той. "Това е единственото, което най-вероятно ще обсъдим с президента. Всичко останало е ясно", допълни народният представител.

Партията му не очаква да бъде поканена на разговори от ГЕРБ в този парламент.

"По-правилното е, когато няма мнозинство около правителство, да бъде приет удължителен бюджет", смята съпредседателят на "Да, България".

"И да се отиде на избори, където ново правителство, с нова политика по отношение на бюджета, да предложи редовен. Миналата година бяхме в същата ситуация. Бюджет беше приет през март. Не мисля, че може да проектираме криза върху това, че няма да имаме бюджет. Ще влезем в еврозоната по този начин и това няма да бъде проблем", посочи Божидар Божанов.