"Маркет линкс": При избори днес 6 партии в парламента, ГЕРБ първи, ППДБ - втори

Три формации отпадат от играта: под бариерата за влизане в НС остават "Величие" с 2,6%, ИТН с 2,2% и АПС на Доган с 1,2%

При предсрочни парламентарни избори ГЕРБ-СДС отново ще са първа политическа сила със 17%. Втори ще са ПП-ДБ с 14,7%, трети - "Възраждане" с 9,3%, четвърти - ДПС с 9,1% подкрепа, пети - МЕЧ с 5,3%, шести - БСП с 4,7% подкрепа.

Това показва национално социологическо проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и "Маркет ЛИНКС", проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

"Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%", посочи социологът от "Маркет линкс" Добромир Живков. Наблюдава се мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ. "Възраждане" остават устойчиви, а при "ДПС-Ново начало" също има спад с около 4%, добави той.

"До известна степен се възстановява доверието в опозиционните лидери", каза още Живков. "Слави Трифонов очевидно е в съвсем различна ситуация от април и юни 2021 г. именно с разочарованието, че не успя да изпълни заявката, с която дойде на политическата сцена", добави социологът.