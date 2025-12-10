ПП-ДБ искат забрана за охраната на депутати

Причината е охраната на Делян Пеевски

Да се забрани Националната служба за охрана да охранява народни представители, предлагат от ПП-ДБ и внасят проект за изменения в закона за НСО в деловодството на Народното събрание. Това обявиха съпредседателите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

Причината за предложението е охраната на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски. По думите на Ивайло Мирчев той в момента е охраняван от няколко структури едновременно - от НСО, от баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), от полиция, жандармерия и частна охрана.

“Призоваваме това да бъде придвижено максимално бързо в комисии и в пленарна зала. Ако това не се случи, между първо и второ четене на бюджета, ние ще предложим отново това, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена”, категоричен е Мирчев. Той подчерта, че охраната на Пеевски е заради фалшив сигнал, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България да го отстрани и че ще поиска становище от ДАНС.

Ивайло Мирчев настоя всеки депутат да бъде равнопоставен. Припомни още, че в другите европейски държави няма практика да се охраняват народни представители и че според проекта в България само председателят на Народното събрание трябва да има охрана.