Трус в ИТН: Общински съветници и членове напускат партията

Общински съветници от ИТН в Свищов напускат и стават независими. Това стана ясно от публикация на Емилия Цветанова, която напуска формацията на Слави Трифонов, заедно с колегата си Петко Петков.

"Официално обявявам подаването на оставката си като общински координатор на ИТН и напускането на всички членове на партията от община Свищов от структурата ѝ. Решението ми е продиктувано от несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията. Считам, че тези решения се разминават с ценностите и принципите, които ме мотивираха да стана част от политическата организация и които досега съм защитавала с лична ангажираност и отговорност“, написа Цветанова във Facebook.

Тя изтъкна, че политическата дейност трябва да се основава на прозрачност, диалог, отговорно управление и защита на обществения интерес.

"За съжаление, в последно време не откривам тези принципи в начина, по който се управлява партията. Методите на вземане на решения, липсата на достатъчно вътрешна дискусия и отклонението от първоначално заявените ангажименти към избирателите ме поставят в позиция, в която не мога повече да подкрепям и представлявам партията с чиста съвест", отбелязва тя.

Общинският координатор на "Има такъв народ" в Асеновград Радослав Ангелов и членовете на местната структура също напускат партията на Слави Трифонов.

Причините са "лични, професионални, ясни и морални", пише Радослав Ангелов във Фейсбук.