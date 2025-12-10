Кристофър Смит: Гордеем се че сме партньори в енергетиката

По време на първото си посещение в България заместник-помощник държавният секретар Крис Смит от Бюрото за европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ проведе ползотворни срещи с представители на партии от политическия спектър в България, за да обсъдят укрепването на партньорството между САЩ и България и да открият нови възможности за сътрудничество, които могат да подобрят живота на нашите граждани.

Ето и неговата реч:

"Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми господин Министър на външните работи,

Уважаеми колеги,

За мен е голяма привилегия и чест да съм тук днес. Позволете ми най-напред да Ви поздравя с „Добро утро“ [на български език]. С готовност очаквам предстоящия разговор и ми се струва удачно да отбележа, че този Стратегически диалог между Съединените американски щати и България започна през първия мандат на президента Тръмп и неговата администрация.

За нас е от особено значение, че първият Стратегически диалог с държава – членка на ЕС през мандата на настоящата администрация е именно с България. Мисля, че това показва важността на нашите отношения, както и широкия обхват и дълбочината на всичко, върху което работим заедно.

Съединените щати и България имат силни и трайни отношения, основани на общи цели; нашето партньорство повишава регионалната сигурност, защитава границите ни от незаконна търговия и нелегална миграция, гарантира енергийната сигурност и насърчава търговските възможности и иновациите за повишаване на общия ни просперитет.

Преди да преминем към първата сесия от стратегическия диалог, бих искал да очертая как от страна на Съединените щати виждаме развитието на това партньорство във всяка от обхванатите области.

Първо, енергетика. Гордеем се, че сме партньор на България в усилията ѝ да укрепи своята енергийна независимост и да се превърне в регионален център за надеждна и ценово достъпна енергия.

Съвместната работа за разширяване на сътрудничеството в областта на ядрената енергия за граждански цели ще помогне на нашите две държави – и на Европа – да изградят по-сигурно енергийно бъдеще.

Второ, сигурност на границите. Нашето продължаващо партньорство с България в борбата срещу масовата и незаконната миграция и транснационалната престъпност е пример за това как сътрудничеството в областта на правоприлагането повишава безопасността на нашите две държави и на региона.

Трето, регионална сигурност. България има ключова роля в защитата на източния фланг на НАТО, в укрепването на сигурността в Черноморския регион и в споделянето на отговорностите като много способен съюзник в Алианса. Много се радваме, че последните изтребители от първата партида F-16 се очаква да пристигнат всеки момент.

Придобиването на изтребителите F-16 – гръбнака на съюзническата сила във въздушното пространство – както и на бойните машини „Страйкър“, представляват значим етап от модернизацията на Българската армия. Ние сме много горди, че сме ваши партньори в този процес и сме готови да подкрепим последователните ви усилия за развитие на способностите, необходими за обезпечаване на сигурността на България и за изпълнение на вашите съюзнически ангажименти в НАТО.

Накрая, нововъзникващи технологии. Съединените щати с готовност ще работят с България при създаването на центрове за данни, развитието на иновативни екосистеми и разширяването на научните и търговските партньорства с доверени партньори, които отдават приоритет на сигурността на данните.

С готовност очаквам през днешния ден да обсъдим по-задълбочено всеки от тези приоритети. Убеден съм, че можем да засилим сътрудничеството си в тези сектори от критично значение. Заедно можем да изградим по-силно, по-сигурно и по-процъфтяващо бъдеще за двете ни държави. България е образцов съюзник и партньор на Съединените щати и ние искрено се гордеем с тези отношения и с работата по съвместната ни програма, чрез която ще изведем това партньорство на още по-високо равнище на постижения", обяви Смит.