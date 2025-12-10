„Възраждане“ организира кръгла маса относно фалшивите положителни тестове за наркотици на шофьорите

Инициатор на събитието е гражданска платформа, със съдействието на парламентарната група на "Възраждане"

ПГ на „Възраждане“ и Неформално гражданско обединение на лица, пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от „Пътна полиция”, организират кръгла маса на тема: „Законодателни промени и институционални мерки за решаване на проблемите с полевите тестове за употреба на наркотични вещества и техни аналози на водачите на МПС“.

В дискусията ще участват представители на различни държавни институции, от министерства (включително и министъра на здравеопазването), държавни лаборатории, до съдебна власт, както и парламентарни групи, председателя на парламентарната комисия по транспортна политика, както и адвокати и граждански организации.

Събитието ще се проведе на 10 декември 2025 г. от 15:00 ч. в зала 456, в сградата на Народно събрание, на пл. „Княз Александър I“ №1.