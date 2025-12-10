Ето кога ще се реши съдбата на кабинета "Желязков"

Утре ще се гласува вота на недоверие

Народното събрание ще проведе гласуване по проекторешението за недоверие към кабинета на Росен Желязков утре в 13:30 часа. Това обяви председателят на НС Рая Назарян след четиричасовите дебати по вота.

Шестият вот на недоверие към кабинета беше внесен миналия петък от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и е подкрепен от „Алианс за права и свободи“ (АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ). Причината – провал в икономическата политика на правителството.

По време на дебатите премиерът Росен Желязков и министрите му отговориха на обвиненията, че управляващите водят страната към икономическа криза. От ПП-ДБ посочиха фалити на компании, спад на чуждестранните инвестиции и антирекорди в износа, докато управляващите контрираха с данни за растеж на БВП, увеличение на заплатите и стабилен държавен дълг.

„Хората разбраха, че искате да пълните касичките на олигарси, затова е време за оставка“, заяви Мартин Димитров от ПП-ДБ. В отговор министърът на финансите Теменужка Петкова отбеляза, че благодарение на усилията на правителството България ще получи близо 4 млрд. лв. по второ и трето плащане от Плана за възстановяване и устойчивост.

Дебатът включваше и въпроси за разходите за образование, здравеопазване и култура. Министърът на образованието Красимир Вълчев уточни, че разходите за държавните университети и БАН се увеличават с 10% за възнаграждения, а Петкова добави, че за младите лекари са предвидени 30 млн. евро.

Опозицията продължи с критики към кабинета за политическо безсилие и икономическа политика, докато управляващите подчертаха успехите по отношение на растежа, инвестициите и стабилността на бюджета.