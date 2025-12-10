Теменужка Петкова: Пожелавам на всяко правителство да постигне за 11 месеца това, което ние направихме

Пожелавам на всяко едно правителство за първите 11 месеца от своя мандат да направи това за България, което ние успяхме да направим в рамките на нашия мандат до настоящия момент, заяви от парламентарната трибуна министърът на финансите Теменужка Петкова.

Парламентът дебатира по шестия вот на недоверие към кабинета „Желязков“, внесен от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и подкрепен от „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“. Той е за несправяне в сферата на икономиката.

Вие оставихте мини след себе си, съсипахте публичните финанси, обърна се министърът към ПП-ДБ. Тя отчете, че в рамките на тези 11 месеца правителството е свършило доста важни за страната ни задачи – приет бе законът за държавния бюджет за 2025 г., който даде възможност страната ни да се стабилизира и да има устойчивост по отношение на публичните финанси, за да върви напред и да постигне един от основните си приоритети, а именно членство в еврозоната.

Предоговорихме Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – един провален план през последните 4 години, продължи министърът. И припомни, че след като кабинетът „Борисов“ през 2021 г. е оставил плана, следващите правителства са започнали да го преработват и „така са го преработили, че е подаден една година, след като другите държави вече са усвоили голяма част от средствата по него“. В същото време бяха променени и много от целите, задачите, което впоследствие се оказа голяма грешка, добави Теменужка Петкова.

За 11 месеца трябваше да поправим грешката, допусната през последните четири години и успяхме. Благодарение усилията на правителството и на НС до края на годината ще получим парите по второ и трето плащане, които са близо 4 млрд.лв., обобщи финансовият министър.

Второто искане за плащане по ПВУ е подадено на 7 октомври 2023 г. и то е за малко над 724 млн. евро. На 29 ноември 2024 г. ЕК казва, че изпълнението на плана е незадоволително, като общата сума на санкцията заради неизпълнение на целите е зад над 800 млн.евро, припомня Петкова. Т.е. не тръгваме от нула, а от минус, и точно това правителство успя да поправи вашите грешки, коментира тя.

Ако следвате правилото по закона за публичните финанси, ще видите, че като бъдат елиминирани средствата от ЕС и тези по договорите, по които България е страна, се получава 40,1 процента от БВП, отговори финансовият министър на Мартин Димитров от ПП-ДБ. И за 2025г., и за 2026г., тъй като ПВУ приключва август т.г., са включени всички инвестиции, които предоговорихме и те влизат в тези средства за преразпределение на разходите. Да бъдем обективни и да гледаме нещата такива, каквито са, призова Теменужка Петкова. По думите й правителството е изпълнило стратегическата цел за присъединяване към еврозоната и от 1 януари 2026 г. България ще заеме достойното си място във валутния съюз.

За 11-те месеца рейтинговите агенции повишиха кредитния ни рейтинг, а вие смятате, че икономиката загива, не е хубаво да се нагнетява подобно напрежение, изтъкна още финансовият министър.

Тя разясни и визията на правителството по отношение на дълга. Когато години се налага говоренето, че да поддържаш 3 процента дефицит не е нещо фатално, оказва се, че е фатално, защото този дефицит се финансира с дълг. Какво включва проектобюджетът за 2026 г. – лимитът на дълга е 9,940 млрд. евро, отделно 60 млн. евро са за купуване на вертолети за гасене на пожари, уточни Петкова. В лимита за дълга е финансиране по механизма SAFE (разходите за отбрана) – 3,200 млрд евро; 3,700 млрд. евро – за финансиране на дефицита; 1,400 млрд. евро са предназначение за финансиране на падежиращия дълг; 1,200 млрд. ево са предназначени за увеличаване капитала на определени държавни дружества в т.ч. съвместното дружество с „Райнметал“ (407 млн. евро), националната детска болница, ВиК холдинга, БЕХ, София Тех парк) и 500 млн. евро са свързани с други финансирания, отнасящи се до Европейската централна банка.

Няма нищо по отношение на лимита на дълга за догодина, което да е излишно, подчерта министърът. Ситуацията и с преразпределението на разходите, и с дълга, и с дефицита може да бъде много лесно обяснена, защото почива на реални числа, които се съдържат в Закона за държавния бюджет за 2025 г., в проекта за 2026 г. и в приетите бюджети от предходните години, изтъкна Петкова. Надявам се, че никой не си мисли, че това правителство за 11 месеца е натрупало подобни разходи, че „харчи като луд с картечница“, както казва Мартин Димитров. Само за периода 2022-2025 г. ръстът на разходите за персонал, социални плащания и пенсии е 33 млрд. лв. така че, имало е картечница, но тя е била използвана, не от нас. Не си купуваме време, времето го дават хората на избори, подчерта още Теменужка Петкова.