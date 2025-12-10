"Възраждане": Обратното броене на този кабинет започна

Още при първия протест ГЕРБ хвърлиха кърпата

„Вяли ще са дебатите на последния вот на недоверие. Малко са като на умряло куче нож да вадиш“, каза от трибуната на НС Димо Дренчев по повод очакваните обсъждания в днес. Според него кабинетът вече е на доизживяване, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сам призна, че правителството е с изтичащ срок.

„Каза, че срокът на живот ще бъде до януари, тоест остават му двайсетина дни, преди да бъде обявена дата за следващите избори.“

По думите на народният представител от „Възраждане“ липсва какъвто и да е смисъл да се водят продължителни дебати, защото изборите идват вече неизбежни и вероятно ще бъдат още в началото на пролетта.

„Още при първия протест ГЕРБ хвърлиха кърпата“, посочи той. Затова предупреждава, че единствената цел сега е да не се допуснат допълнителни щети в последните дни на кабинета.

Той подчерта, че управляващите вече са се отказали да планират нов бюджет, което създава ситуация, при която „бюджетът, който ще бъде приет от това Народно събрание, ще е практически същият като бюджета за 2025 година, без никакви промени“. Според него това е за предпочитане, тъй като предложените промени са били „неприемливи за никого, особено за българските граждани, които като в поговорката вече "се изправиха и те паднаха“.

Димо Дренчев отправи предупреждение и към външнополитическите решения, които кабинетът се опитва да прокара в последния момент. Той заяви, че не трябва да се допуска България да стане гарант по нови огромни задължения, свързани с финансиране за Украйна, „този път милиард и 200 милиона евро, защото това е голяма сума.“

Той припомни, че в бюджетната комисия са спорили за десетки милиони за ключови социални политики - „50 милиона за градския транспорт на София, 8 милиона за служители в НОИ“ , докато паралелно се подготвя закупуване на въоръжение и стратегически предприятия за суми в пъти по-големи. Критиката му беше насочена към планираната сделка за придобиването на 49% от завода за барут.

„Цената в момента е достигнала до 1 милиард и 300 милиона лева за 49%. Огромен ресурс, който ще бъде изхвърлен и то в месеца, в който войната ще приключи.“

Димо Дренчев подчерта още, че пазарната динамика потвърждава излишността на подобни покупки.

„Погледнете какво става с акциите на Рейнметал. Очевидно никой не очаква, че ще има нужда да се произвежда барут следващите десетилетия в такова количество.“ … и допълни, че подобни инвестиции само ще натоварят българските данъкоплатци.

„За това подавайте оставка, преди да успеете да натворите достатъчно вреди.“, каза народният представител в заключение.