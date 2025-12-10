Асен Василев: Взели сме мерки срещу провокатори

Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората днес от протеста. Това коментира председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев пред БТА, по повод днешния протест срещу правителството пред Министерския съвет в Софоя. Организатори са „Продължаваме промяната - Демократична България“.

Василев посочи, че не само политическите лидери искат оставката на правителството. „Мисля, че са се събрали достатъчно хора, които да им го кажат директно“, добави той.

Председателят на ПП посочи, че не е предвидено шествие за днешния протест, за да се избегнат ескалации. По думите му, когато се съберат 100 000 души, винаги има провокатори, но този път от партията са взели мерки - има повече стюарди, които ще следят обстановката.

На въпрос разчитат ли на работата на МВР Василев отговори: „То самото МВР каза, че не могат да разграничат кой е провокатор, така че този път взехме мерки и хора от протеста се записаха като стюарди, за да може да свършим и тази работа.“