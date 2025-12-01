Извън контрол: Размириците на протеста в София продължават (ВИДЕО)

Прогнозите за провокатори на протеста срещу Бюджет 2026 в центъра на София се сбъднаха. На демонстрацията се забелязват хора с маски и качулки, които се държат агресивно и замерят полицията с различни предмети в района на партийната централа на "ДПС-Ново начало".

Полицията се намеси със сълзотворен газ. Провокаторите периодично атакуват органите на реда, а след това бягат. Хвърлят бутилки, камъни и бомбички. Агресивната група от хора са облечени в черно и са закрили лицата си. Някои преобърнаха и запалиха кофи за отпадъци.

Оператор в телевизия разказа, че е пострадал, докато се опитвал да заснеме случващото се, предаде БТВ. По думите му и други журналисти са пострадали. Протестиращите се опасяват да не пострадат мирни демонстранти, семейства и деца.

В публикация в социалните мрежи от "Продължаваме Промяната" предупредиха: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток".

Маскирани младежи с черни дрехи и качулки се насочиха към намиращия се на близо клуб на ГЕРБ-Оборище и изпотрошиха витрините на помещението. Няколко от тях се опитаха да подпалят партийния клуб, но бяха спрени от протестиращи, които им викаха, че сградата е жилищна и по горните етажи живеят хора.

В същото време, приключи протестът срещу бюджета за 2026 г. пред централата на ГЕРБ в София. Все още има групи хора, които седят около сградата.

Движението на автомобили и трамваи е възстановено.