Бомбички, димки и счупени стъкла: Протестът ескалира пред централата на "ДПС-Ново начало"

Протестът в столицата, организиран срещу Бюджет 2026, ескалира в сериозно напрежение, след като недоволството на гражданите прерасна в шествие, което тръгна към централите на „ДПС-Ново начало“ и ГЕРБ. В един момент уличното осветление беше напълно изключено.

Ситуацията се изостри пред сградата, в която се помещават „ДПС-Ново начало“, когато се стигна до сблъсъци между органите на реда и група протестиращи, опитали се да щурмуват сградата на партийната централа и изпотрошиха витрини. Вече са нанесени материални щети, като има счупени стъкла по фасадата на сградата. На място има засилено полицейско присъствие, като униформените служители са екипирани с каски.

Към кордона и сградата полетяха яйца и бутилки, а демонстрантите запалиха димки и хвърляха бомбички. За да овладеят ситуацията и да разпръснат тълпата, униформените използваха лютив спрей. Множеството скандира искания за оставка.

Полицейските действия за разпръскване на събралите се бяха провокирани от появата на агресивни групи. Група момчета с маски се появиха сред протестиращите и създадоха напрежение, което наложи употребата на помощни средства от страна на органите на реда.

Движението по бул. "Васил Левски", около паметника Васил Левски, както и на кръстовището на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е ограничено.

По-късно протестиращи стигнаха до централата на ГЕРБ на пл. "България". В района има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили е спряно.

По време на шествието полицаи спираха движението по улиците, за да може протестиращите да преминат.

Няма арестувани по време на протеста, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).