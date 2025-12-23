Варна с ключова роля в подготовката на стратегия на ЕС за Черно море

Председателят на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите: В цяла Европа има натиск върху местната демокрация

Варна заема централно място в подготовката на стратегията на ЕС за Черно море. Това заявиха на съвместна пресконференция председателят на групата на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите Франсоа Декостер и кметът на Варна Благомир Коцев, който е докладчик на комитета по темата.

Дебатите по проекта за стратегия ще се проведат в началото на 2026 г. „Големите теми, които ще засегна, са сигурността, икономическото развитие на региона, опазването на околната среда и изграждането на екологични източници на енергия. Подготовката на източната граница на ЕС в контекста на войната между Русия и Украйна е свързана с редица инфраструктурни проекти. Това е огромна възможност за Варна да излезе от периферията и предложенията й да влизат директно в Европа“, каза Коцев, според когото политиката на децентрализация на ЕС ще даде шанс при вземането на решения да се чуе гласът на малките региони.

Кметът посочи, че проектното становище препоръчва внедряването на координирани системи да наблюдение с дронове и сателити и мониторинг на морското дъно чрез Европейската агенция за морска безопасност в сътрудничество с НАТО и регионалните флоти, насърчаване на развитието на жп и логистични коридори, свързващи Черно, Егейско, Адриатическо море и поречието на р. Дунав.

„Целта на стратегията е да създаде енергийни, дигитални и транспортни коридори за връзка с Балтийския регион и Централна Азия. България, и в частност Варна, заемат централно място в тази визия“, категоричен бе Декостер. По думите му местните власти трябва да имат думата по всички важни стратегии на съюза, защото те ги прилагат и осигуряват част от инвестициите. Като проблем френският политик посочи, че в цяла Европа се забелязна негативна тенденция за натиск върху местната демокрация и даде за пример ареста на кмета на Варна, който окачестви като политически мотивиран и показващ две различни реалности за България.

Гостът подчерта, че стратегията на ЕС за Черно море може да е успешна, само ако институциите са силни, инвестициите - прозрачни, а върховенството на закона се уважава. „Протестите в България през последните седмици показват, че хората искат именно това - справедливост, откритост и сигурно демократично бъдеще. Ние чухме това послание. Затова съм във Варна и планираме през май пак да сме тук с лидери от цяла Европа“, заключи Франсоа Декостер.