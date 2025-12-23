КЗК реши в полза на Столична община по жалбите срещу търговете за сметосъбиране

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе на 22 декември в полза на Столична община по подадените жалби срещу решенията на Общината по обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на София, съобщиха от пресцентъра на общината. Решението в значителна степен потвърждава законосъобразността и обосноваността на предприетите действия и показва, че трудните решения са били взети в защита на обществения интерес и на средствата на столичани, посочват от СО.

„Така както никой не вярваше, че София ще издържи повече от две седмици без действащи договори, вече над два месеца градът не се е предал. Така както имаше съмнения в решенията ни по поръчката, днес КЗК потвърждава, че в голямата си част сме били прави“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

“И така както някои не вярват, че можем да направим този тежък, натоварен с основателни съмнения, сектор да работи в интерес на хората - ще докажем, че е възможно да има качествена услуга на оправдани цени, дори в сметопочистването”, добави той.

С решението си КЗК оставя без уважение жалбите срещу решенията на Столична община за прекратяване на процедурите по четири от обособените позиции. Комисията приема, че Общината е имала основания да прекрати процедурите, поради липса на конкуренция. С това КЗК потвърждава правото и задължението на възложителя да не приема условия, които биха довели до неоправдано оскъпяване на услугата и до ощетяване на гражданите.

Общината обаче ще обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) част от решението на КЗК, с което комисията връща за преразглеждане процедурата за Зона 4 (районите „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“).

В него КЗК уважава жалбите на двама участници и връща процедурата за преразглеждане. Комисията приема, че част от мотивите за отстраняване следва да бъдат по-прецизно аргументирани и подкрепени с допълнителна конкретика. Решението касае процесуални въпроси, а не принципната позиция на Общината, не задължава общината да сключва договор и не се произнася по изгодността на офертите.



