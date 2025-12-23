В сърцето на града - уникална атракция: Коледна скулптура от пясък в Бургас

Коледна скулптура от пясък изваяха творците Поли Реми Хогард в центъра на Бургас. Тя е подарък за празниците и всеки желаещ може да си направи селфи до нея. Скулптурата изобразява типична коледна сцена – Богородица с Младенеца и е озаглавена „Коледна топлина“.

За направата ѝ са използвани 18 тона пясък, казаха скулпторите. Локацията ѝ е до Часовника и сградата на Община Бургас.

През ноември Пол и Реми завоюваха два медала и впечатлиха публиката във Флорида по време на Международния фестивал за пясъчни скулптури Siesta Key Crystal Classic и 35-ия годишен американски шампионат по пясъчни скулптури на плажа Форт Майърс. Сред най-впечатляващите им творения там бе уникална вълна с 50 делфина – дело на Пол. Двамата заедно, в категория „двойки“, създадоха природна сцена, вдъхновена от колонията сурикати в Зоопарк Бургас, със заглавие „Да се грижим един за друг“.

„Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас отново да поднесем своя коледен пясъчен подарък на бургазлии. Благодарим, че ни подкрепяте в нашата работа с пясъчни скулптури и в живота ни тук. Имаме още много идеи. Следете ни, защото ще продължаваме да се стремим пясъчното ни изкуство да е все по-интригуващо и вълнуващо“, споделят талантливите творци.