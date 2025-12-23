Зоологическа градина - София затваря за посетители от 1 до 4 януари 2026 г.

В дните около Коледа Зоологическата градина ще работи без почивен ден - от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември

Столична община информира, че достъпът на посетители до Зоологическа градина - София ще бъде временно преустановен в периода от 1 до 4 януари 2026 г. включително. Причината е настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро, във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

В дните около Коледа Зоологическата градина ще работи без почивен ден – от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември, при зимно работно време. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще работят от 8:30 до 16:30 ч., a престоят на посетителите ще бъде позволен до 17:00 ч. Залите „Големи котки, терариум и аквариум“, „Гиганти“, „Примати III“ и „Примати II“ ще бъдат отворени между 9:00 и 16:30 ч.

Първият работен ден на Зоологическата градина през 2026 г. ще бъде на 5 януари.