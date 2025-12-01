Масов протест срещу Бюджет 2026 в София, затвориха част от центъра (СНИМКИ)

Заради протеста срещу бюджета за 2026 година движението пред паметника на Света София е затворено от полицията. Целта е гражданите, които излизат от метрото или идващи с трамваи, да се присъединят към протеста.

На бул. „Княз Александър Дондуков“ се движат само трамваи. По ул. „Малко Търново“, покрай входа на Народното събрание и ул. „Триадица“ в посока Министерството на финансите движението засега остава нормално.

Снимки: Пламен Стоименов

Множество граждани се събраха тази вечер на масов протест в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., първият в евро, първият предложен без да бъде съгласуван със социалните партньори и първият, който предвижда повишаване на данъци и осигуровки.

Недоволството срещу заложените политики в план-сметката на държавата през следващата година предизвика демонстрации и в много други градове в страната.

Пред протестиращите, от ПП-ДБ настояха Бюджет 2026 да бъде изтеглен, преработен и отново внесен.

"Защото иначе виждате, всички тези хора те няма да се откажат докато Бюджета не бъде оттеглен, не бъде преработен. Ако правителството и мнозинството решат да не го изтеглят този Бюджет, те нямат право да управляват България повече", каза Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната".

Част от събралите се играха народни танци, докато от сцената на протеста звучеше музикално изпълнение с гайда. На няколко пъти протестиращите скандираха "оставка".

Със светлина на сградата на парламента беше изписано "оставка и затвор". От организаторите призоваха протестът да бъде мирен, а когато има провокации - да бъдат снимани, след което ще бъдат изпратени на МВР.

Полицията е създала специален пропускателен режим, при който може да се стигне до проверка на личните документи и на личните вещи, които хората носят със себе си, като чанти и раници.