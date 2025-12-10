Гласуват шестия вот на недоверие в 13:30 утре

Тема на вота е икономическата политика

Утре, четвъртък, в 13:30 парламентът ще гласува шестия вот на недоверие към кабинета “Желязков”. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота днес, които продължиха около четири часа. Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен от “Продължаваме промяната-Демократична България” и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.

По време на дебатите Божидар Божанов посочи провала в икономическата политика и изтеглянето на бюджета като мотиви за внасянето на вота. По думите му той изразява недоволството на българските граждани и трябва да бъде подкрепен от всеки, който има останал грам политически инстинкт.

Финансовият министър Теменужка Петкова изброи свършените от правителството през последните 11 месеца задачи като приемането на бюджета за 2025 г., предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост и присъединяването на България към еврозоната. Тя заяви още, че са успели да поправят допуснатите през последните 4 години грешки.

Манол Пейков от ПП-ДБ призова за физическото присъствие на Пеевски, без когото според него дискусията губи смисъл. А от “Възраждане” изразиха несъгласието си с влизането на България в еврозоната и поискаха правителството да подаде оставка възможно най-скоро.