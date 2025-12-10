Бойко Борисов: За оставки  ще говоря след  1-ви януари

След 1 януари ще говоря за оставки и протести, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание. По думите му до тогава основен негов приоритет и приоритет на ГЕРБ остава влизането на България в еврозоната.

“Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната. По никакъв начин няма да се съглася да компрометираме тази задача преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да е”, коментира той.

Борисов заяви, че не се срамува от направеното до тук - от влизането в Шенген, от договореното по Плана за възстановяване, от влизането на над 4 млрд. лева в бюджета и на 8,6 млрд. лева повече от Митници и данъчни измами и посочи, че това са сложни и и важни неща, които са част от пътя към еврозоната.

Лидерът на ГЕРБ обяви преработения бюджет за добър и каза, че е чул гласа на гражданите.”Винаги през тези години - не може да ми се отрече, че съм чувал гражданите, хората, които протестират за каквото и да е било. Чух ги за бюджета, с който тръгнахме, и го поправих, така че сега имаме един добър бюджет”, каза още той.