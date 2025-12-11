Бъчварова: Живеем в политически земетръс, който не очаквахме

"В момента живеем в политически земетръс - нещо, което не очаквахме да се случи", коментира социологът Румяна Бъчварова, бивш вътрешен министър в кабинета "Борисов 2".

Според нея най-логичният изход е да има работен план, който да се договори между управляващите и опозицията - какво да се случи в следващите месеци и да се посочи период, в който да се проведат следващите избори.

Големите протести в София и страната коментира и депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков на влизане в парламента тази сутрин, 11 декември.

"Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения", обяви лаконично Биков.