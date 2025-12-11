Борислав Гуцанов: 541,20 евро ще е средната пенсия догодина

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов по време на гласуването на първо четене на прекроеният бюджет на ДОО в пленарна зала. Припомни, че това е първият бюджет в евро.

От 1 юли по швейцарското правило, а предварителните сметки показват, че това ще е между 7 и 8%. От 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата за страната ще е 620,20 евро. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления законопроект на бюджета на ДОО за 2026 г.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.). Ако се върнат по-рано от работа ще получават 75% от обезщетението, а не 50%.

Минималната пенсия ще се вдигне до 346,87 евро. Таванът на пенсиите обаче ще остане без промяна - 1738,40 евро.

Минималните осигурителни доходи, които са функция между договаряне между държава, работодатели и синдикати, каквото не е правено от 2016 г., каза управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева. И припомни, че няма да има увеличение на вноската за пенсия.

Бюджетът на ДОО "Версия 2" съдържа много отстъпки, които управляващите направиха пред работодатели и синдикати. Чашата преля, защото вие се самозабравихте и решихте, че хората ще са безразлични. Всичките ви стъпки са в посока снижаване и чакане бурята да отмине. Отлагате вдигането на вноските за пенсии с 2 процентни пункта, каза Георги Хрисимиров от "Възраждане".

Този бюджет имаше една основна цел - да напълни черните каси на Делян Пеевски. Взеха се панически мерки след протеста да се намали максималният осигурителен доход, изчезнаха тази година по-високите вноски за пенсии, каза Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ. Отбеляза, че отново няма реформи, а Гуцанов я обещавал от месеци. ТЕЛК се е превърнала в маша за тормоз на хората, каза още тя. Липсва и реформа на пенсионната система - нищо не се случи една година, каза още тя. Отново припомни, че чиновниците отново няма да си плащат осигуровките, а на калпак.