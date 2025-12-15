Започнаха консултациите при президента, Деница Сачева от ГЕРБ при Радев (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев започна консултации с политическите сили за съставяне на правителствo, след като на 12 декември Народното събрание прие оставката на премиера Росен Желязков.

Срещите на държавния глава с представителите на двете най-големи парламентарни групи - ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", са предвидени за днес, 15 декември.

В момента при Радев е само Деница Сачева, народен представител от ГЕРБ.

"Чест ви прави, че отсрамвате мъжете във вашата формация. Често мъжете се крият зад силни жени", отбеляза в самото начало на срещата Радев.

"Ние отчитаме нашите грешки, особено що се отнася до първоначалния вариант на бюджета", заяви Сачева.

"Още в следващите часове удължителен бюджет ще бъде внесен и разглеждан в комисии и пленарна зала. Ние няма да участваме в съставяне на нов кабинет. Държа да кажа, че ние сме тези, които подадоха оставка. Опозицията в лицето на ППДБ, Възраждане, МЕЧ и Величие не успяха да съберат нужните 121 гласа, за да свалят това правителство. Считаме, че от тук нататък други трябва да носят отговорност за бъдещето на България", категорична бе тя.

Деница Сачева призова държавния глава най-сетне да признае, че готви свой политически проект и да се заяви открито, че има амбиции за активната политика.

"Както виждате аз не говоря за такъв проект. Мисля, че не е тук мястото за дебати има ли го, няма ли го. Нека не допускаме тези дебати по конституционната процедура да се превръщат в предизборна кампания", отбеляза Радев.