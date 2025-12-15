ПП-ДБ на консултации при президента Румен Радев (ВИДЕО)

ПП-ДБ поиска ли удължителен бюджет, а ген. Атанасов попита Радев: Ще участва ли на изборите?

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев провежда консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Конституционната процедура стартира отначало, след като в петък парламента прие оставката на кабинета "Желязков". Първа в 10 ч. днес на разговори на "Дондуков 2" влезе Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, която потвърди пред държавния глава, че от най-голямата парламентарно представена партия няма да се опитват да съставят ново управление в рамките на този парламент и очакват бързи предсрочни избори.

Точно в 11:30 представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България" бяха приети от държавния глава.

Депутатите от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев , Николай Денков, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, Атанас Атанасов и Кристина Петкова пристигнаха на "Дондуков" 2 за консултации преди връчването на мандата за съставяне на кабинет.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", каза президентът Румен Радев.

Той призова ПП-ДБ да кажат как виждат важния въпрос за бюджета, като поиска отговор и дали имат виждане за това кога да бъдат изборите и дали ще инициират промени в Изборния кодекс.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев отговори, че според него сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон, който да бъде приет преди края на годината, за да "има сигурност за всички български граждани", като надежда правителството още тази седмица да успее да внесе този закон.

"Що се отнася до ново управление в текущия парламент, ние смятаме, че това е невъзможно и нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление на Борисов и Пеевски. Той трябва да бъде разграден, а свалянето на правителството е само част от първата стъпка", посочи Василев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че основното им искане за промени в изборния кодекс е да се въведе изцяло машинно гласуване, за което държавният глава заяви категоричната си подкрепа - такова за 100% машинно гласуване с преброяване на бюлетините.

Ще ви помоля да споделите пред медиите какво сте имали предвид, когато казахте "направихме ала-бала през президента"

"Ще ви помоля да споделите пред медиите какво сте имали предвид, когато казахте "направихме ала-бала през президента", ако искате да има доверие в изборите и повече във вашата партия", попита президентът представителите на ПП-ДБ.

Асен Василев обясни, че ставало дума за подкрепа от президента към тяхната партия тогава. "Трябва да гледаме много държавнически на всичко това, което се случва в страната", коментира Ивайло Мирчев и да се "спре с ала-бала".

Той поиска Делян Пеевски да бъде "изкаран и от кабинета на Тодор Живков", като подчерта, че "това е символно". "30-години по-късно България се връща от времена, от които уж бягахме", допълни той.

Румен Радев се съгласи и каза, че също е за това да не се злоупотребява с редица институции.

Ген. Атанас Атанасов попита президента дали ще се яви на избори със своя партия и уточни с питането: "Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?". "Ние сме тук, за да провеждаме консултации. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия", заяви Румен Радев, като бе категоричен, че не иска тези консултации да се превръщат в предизборна кампания.

"Тук съм в качеството си на президент според Конституцията. Ако някой ден се стигне до направа на моя партия, ще ви уведомя. Към момента въпросът се дискутира извън Президенството", обясни държавният глава.