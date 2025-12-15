Тошко Йорданов: Долните лицемери от ППДБ забравиха SMS-ите си до Пеевски

"Лицемерите от ППДБ нямат никакво право да твърдят, че ГЕРБ и Ново начало са най-голямото зло на България, тъй като до скоро бяха в скута им и управляваха заедно. Хората на площада имат право на критика, но долните лицемери от ППДБ - не".

Това заяви в ефира на 7/8 ТВ Тошко Йорданов по време на извънредното издание на редколегията, на което присъстваше и лидера на ИТН Слави Трифонов.

Йорданов извади разпечатка от комуникация между Кирил Петков, Николай Денков и Делян Пеевски, за да припомни на широката аудитория близките им отношения, които в момента са представени като вражески.

"Няма никакъв морал в това да обвиняваш хора за неща, когато ти самият си бил комбина с тях. Искам някой да извади SMS-и между мен и Делян Пеевски, SMS-и между мен и Бойко Борисов. Такива няма. Нека не забравяме какви съобщения писаха Кирил Петков и Николай Денков до Пеевски и как му се подмазваха. А самият Пеевски беше записал Петков в телефона си като Кики", каза още Йорданов.