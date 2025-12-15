ГЕРБ няма да участва в съставяне на нов кабинет, призоваха за избори

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева бе единственият представител на партията по време на консултациите при президента Румен Радев. Срещата им приключи преди броени минути.

Около 11:30 ч. днес, 15 декември, се очаква при държавния глава Радев да влязат представители на ППДБ като втора политическа сила.

От думите на Сачева стана ясно, че ГЕРБ-СДС няма да участва в съставянето на нов кабинет в рамките на това правителство. Тя отбеляза, че нейната формация настоява за насрочване на избори.

"С коалиционните си партньори търсихме стабилност. България сега е член на Шенген и еврозоната, събрахме 8 млрд. лева допълнителни приходи, имаме и 4 млрд. лева по ПВУ в държавния бюджет. Правителството има политически резултати, макар шоуто и маркетингът да са на почит. Помолихме за отсрочка от 20 дни, за да приемем съгласувания с работодатели и синдикати бюджет. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, призоваха за оставка, затова ние се вслушахме. Отчитаме грешките си, особено по отношение на първоначалния вариант на бюджета заради комуникационния дефицит със социалните партньори. Вероятно в следващите часове ще внесем удължителен бюджет", каза Сачева.

По думите ѝ ГЕРБ-СДС няма да участва в съставянето на ново правителство в сегашния парламент, за да има рестарт на публичното доверие.

"Борисов знае кога е време за мъже и кога за жени, мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. Влизането в Президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа. 7 служебни правителства за 9 години не е символ на единство на нацията, а работа за тежко разделение, което убива доверието в институциите. Смятахме, че политическата криза трябва да спре, затова седнахме на масата с партии, с които имаме различия - ИТН и БСП. Искахме да има стабилно правителство. Призоваваме към бързо свикване на предсрочни избори и излъчване на политически проект от президента", заяви още Сачева.

Тя увери, че правителството ще продължи да изпълнява ангажиментите си към плавен преход в еврозоната.

"Политическите хаос и криза са фактор за повишение на цените, а не еврозоната. Отнасяме се отговорно към европейската интеграция. Не си присвояваме успехи, а десетилетия наред сме работили за тях", допълни Сачева.