Поискаха сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючук

Европейският парламент ще разглежда искане за сваляне на имунитета на Илхан Кючук. Това съобщи самият той и посочи, че е истински изненадан, когато разбрал за иска.

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица, ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет", написа Кючук.

"Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите. Те са длъжни да направят проверка при всеки подаден сигнал. Ще съдействам напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Нямам какво да крия. Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации", смята Кючук.

"Не се крия зад имунитет. Имунитетът в ЕП не е лична привилегия на евродепутата. Той е гаранция за независимостта на институцията, която позволява на евродепутатите да изпълняват мандата си свободно и се разглежда по установена процедура. В рамките на тази процедура ще съдействам изцяло, така както съм го правил винаги.

През годините съм устоявал на немалко атаки срещу мен и съм преминавал през тях с достойнство. Работил съм с увереност, откритост и чувство за отговорност и ще продължа да го правя. Винаги съм отстоявал позициите си честно и публично – и ще продължа да ги отстоявам. За мен интегритетът, откритостта и истината не са думи, а принципи, които следвам последователно. Ще продължа да работя със същата отдаденост, прозрачност и отговорност – в услуга на всички граждани и в защита на демократичните ценности, в които вярвам. Именно затова избирам да ви информирам лично и открито", отбеляза евродепутатът в обширна публикация във Фейсбук.